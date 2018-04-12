Трюдо исключил участие Канады в военной операции в Сирии

Канада не будет принимать участие в военной операции в Сирии против режима Башара Асада, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в интервью Radio-Canada, пишет Укринформ.

"Мы не рассматриваем возможность нашего присутствия в Сирии", - сказал он.

Трюдо добавил, что в Сирии Канада оказывает гуманитарную помощь и работает на политическом и дипломатическом фронте, чтобы найти решение конфликта.

11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. Таким образом он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

Позже стало известно, что Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил.

В Белом доме заявили, что помимо военного удара в распоряжении президента США Дональда Трампа имеются и другие варианты ответа на возможное применение химического оружия в Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".