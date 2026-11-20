Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о вероятном нарушении воздушного пространства страны неизвестным летательным объектом на фоне массированной российской атаки на Украину дронами и ракетами в пятницу, 20 ноября.

«В настоящее время проводится проверка с целью подтверждения данных радиолокационных систем и, при необходимости, принятия мер по противодействию потенциальной угрозе», — говорится в сообщении польского командования вооруженных сил.

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Ранее польские военные предупреждали о поднятии в воздух истребителей из-за российской атаки на Украину.

09:51 Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил доклады «от министров [обороны Владислава] Косиняка-Камиша и [внутренних дел Марчина] Кервинского о ситуации с безопасностью в Белгорайском повете в связи с нарушением польского воздушного пространства». «В настоящее время угрозы с воздуха нет. На месте действуют соответствующие службы», — добавил он.

Radio Lublin сообщает, что неизвестный объект упал в Белгорайском уезде вблизи населенного пункта Хмелек (Люблинское воеводство).

Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) объявило о возобновлении полетов из аэропорта Жешув-Ясенка, которые до этого приостанавливались из-за угрозы. Также было объявлено о завершении эвакуации персонала диспетчерской башни этого аэропорта.

09:30 «Одна из ракет, вероятно, пересекла государственную границу с Польшей, информация проверяется», — прокомментировал ситуацию Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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Утром 20 ноября украинские мониторинговые каналы сообщали, что одна из ракет, двигавшихся в направлении западных регионов, пересекла границу с Польшей и продолжила движение на запад.

В Сети писали о воздушной тревоге в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной. В частности, Radio Lublin сообщало о тревоге в Люблине около 7:28.

В ночь на 20 ноября и утром того же дня в западных областях Украины гремели взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о группах БПЛА и крылатых ракетах, направлявшихся в сторону Львова, а также Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской и других областей.