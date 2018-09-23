Три украинских "миллионника" попали в рейтинг самых криминальных городов мира

Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов мира, составленный сервисом Numbeo за 2018.
Так, Киев занимает 130 место в списке, Харьков - 139, а Львов - 207.
Согласно рейтингу, самым опасным городом мира является Сан-Педро-Сула (Гондурас).
В ТОП-10 также вошли столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.
Всего в рейтинге 327 городов.
Наиболее безопасным городом из списка признано Абу-Даби (ОАЭ). Самые низкие позиции также занимают столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и Дубаи (ОАЭ).
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