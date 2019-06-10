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Три российских издания впервые выйдут с одинаковой обложкой в поддержку журналиста Медузы Голунова

Сегодня, 01:32
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Три российских издания впервые выйдут с одинаковой обложкой в поддержку журналиста Медузы Голунова - фото

Медуза

В понедельник, 10 июня, российские издания Ведомости, Коммерсантъ и РБК выйдут с одинаковыми обложками в знак поддержки журналиста Медузы Ивана Голунова.

Также издания опубликовали общее заявление, сообщает Медуза.

«Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову. Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство. Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью», — говорится в заявлении.

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Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

8 июня суд в Москве отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Теги:   Журналист Россия

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