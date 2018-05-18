Три подряд. В Госдуму РФ внесли поправки к конституции о сроках полномочий президента

В РФ считают, что "данная поправка не умаляет демократические основы государства"

В пятницу, 18 мая, в Государственную думу РФ внесли поправки к конституции О сроках замещения должности президента России.

Как говорится на сайте Госдумы, с соответствующей инициативой выступил парламент Чечни.

В то же время самого текста законопроекта пока нет.

"На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти", - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что "данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в очередной раз вступил в должность президента России.