Три подряд. В Госдуму РФ внесли поправки к конституции о сроках полномочий президента

В пятницу, 18 мая, в Государственную думу РФ внесли поправки к конституции О сроках замещения должности президента России.
Как говорится на сайте Госдумы, с соответствующей инициативой выступил парламент Чечни.
В то же время самого текста законопроекта пока нет.
"На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти", - говорится в пояснительной записке.
При этом отмечается, что "данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России".
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в очередной раз вступил в должность президента России.
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