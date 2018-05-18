Три подряд. В Госдуму РФ внесли поправки к конституции о сроках полномочий президента

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В РФ считают, что
Фото: duma.gov.ru

В РФ считают, что "данная поправка не умаляет демократические основы государства"

В пятницу, 18 мая, в Государственную думу РФ внесли поправки к конституции О сроках замещения должности президента России.

Как говорится на сайте Госдумы, с соответствующей инициативой выступил парламент Чечни.

В то же время самого текста законопроекта пока нет.

"На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти", - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что "данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в очередной раз вступил в должность президента России.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове