Три победителя Супербоула отказались посещать торжественный прием у Трампа

Не менее трех игроков команды Филадельфия Иглз, одержавших победу в Супербоуле, в финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), заявили, что не намерены посещать торжественный прием в Белом доме в их честь.

Пока такое решение озвучили играющий на позиции ресивера Торри Смит, а также игроки защиты Крис Лонг и Малкольм Дженкинс, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам игроков, они приняли такое решение в связи с несогласием с политикой нынешних властей США, в частности - президента страны Дональда Трампа.

За последний год Трамп неоднократно критиковал игроков НФЛ, которые в знак протеста опускались на колено во время исполнения гимна США.

При исполнении гимна в США принято стоять, положа руку на сердце. Между тем, как утверждали некоторые спортсмены, кто вставал на колено во время гимна, таким образом они хотят выступить против неоправданно жестокого отношения американской полиции к гражданам-афроамериканцам. Кроме того, в последние месяцы такая форма протеста использовалась игроками и для протеста против критикующего их Трампа.

Стоит отметить, что во время финальной игры во время исполнения гимна США никто из игроков не опустился на колено.

Напомним, финал НФЛ прошел в Миннеаполисе (штат Миннесота). Команда Филадельфия Иглз обыграла Нью-Инглэнд Пэтриотс со счетом 41:33 и впервые в истории одержала победу в Супербоуле.