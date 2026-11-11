Российские Z-каналы сообщили о потере трех экипажей вертолетов во время атаки дронов на Усть-Лугу

Z-канал опубликовал черно-белое фото вертолетов Ми-8 и Ка-52 (Фото: Я и мой друг вертолет/Telegram/скриншот)

Российские пропагандистские Telegram-каналы в среду, 11 ноября, написали о гибели сразу трех экипажей военных вертолетов во время атаки БпЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область РФ.

Об этом сообщили издания Медиазона и The Insider.

Они проанализировали сообщения на Z-каналах, в которых речь шла о гибели летчиков и падении вертолетов. В частности, пропагандистский канал Воевод вещает писал, что погибли сразу три экипажа (не уточняя, чего именно).

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Канал Военный осведомитель писал о падении двух вертолетов — предположительно, Ми-8 и Ка-52 Аллигатор. Другой канал Я и друг мой вертолет" публиковал стихи о гибели летчиков и черно-белые изображения вертолетов этих моделей.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предварительно сообщал о падении вертолета Ка-52.

Тем временем на Z-канале Fighterbomber появилась публикация о гибели трех экипажей 11 ноября.

Фото: Fighterbomber/Telegram/скриншот

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ — крупнейший российский порт на Балтийском море. После ударов на территории объекта вспыхнул пожар, над портом было видно зарево.

Вскоре OSINT-канал Astra написал, что в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ после атаки дронами горит северный производственно-технологический кластер Комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата (СГК) Новатэк-Усть-Луга".