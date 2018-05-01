Третьего по влиянию кардинала Ватикана обвиняют в сексуальных домогательствах

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Эксперты считают, что вероятность возвращения Пелла на должность крайне невысока

Эксперты считают, что вероятность возвращения Пелла на должность крайне невысока

Против кардинала Джорджа Пелла, который руководил финансами Ватикана, возбудили дело по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NY Times.

Пелла обвиняют в совершении насильственных сексуальных действий в отношении мальчиков в его молодые годы, когда он служил в качестве священника в своей родной коммуне Балларат, а также позднее в Мельбурне в качестве архиепископа.

Кардинал отрицает обвинения, однако в течение периода рассмотрения дела принял решение уйти в отпуск.

Эксперты считают, что вероятность возвращения Пелла на должность крайне невысока.

"Это исторический день для тех, кто пережил Балларат", – сказал защитник жертв насилия Фил Нагле о родном городе кардинала, в котором несколько священников были обвинены в злоупотреблении. – "Я не знал, может ли это произойти. Он является третьим самым важным человеком в церкви. Приятно видеть, что с ним обращаются как и с любым другим гражданином в суде".

Папа Франциск назначил Джорджа Пелла руководителем секретариата по делам экономики Ватикана в 2014 году. 76-летний кардинал стал самым высокопоставленным священником, против которого выдвигаются подобные обвинения.

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