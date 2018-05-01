Третьего по влиянию кардинала Ватикана обвиняют в сексуальных домогательствах

Против кардинала Джорджа Пелла, который руководил финансами Ватикана, возбудили дело по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NY Times.

Пелла обвиняют в совершении насильственных сексуальных действий в отношении мальчиков в его молодые годы, когда он служил в качестве священника в своей родной коммуне Балларат, а также позднее в Мельбурне в качестве архиепископа.

Кардинал отрицает обвинения, однако в течение периода рассмотрения дела принял решение уйти в отпуск.

Эксперты считают, что вероятность возвращения Пелла на должность крайне невысока.

"Это исторический день для тех, кто пережил Балларат", – сказал защитник жертв насилия Фил Нагле о родном городе кардинала, в котором несколько священников были обвинены в злоупотреблении. – "Я не знал, может ли это произойти. Он является третьим самым важным человеком в церкви. Приятно видеть, что с ним обращаются как и с любым другим гражданином в суде".

Папа Франциск назначил Джорджа Пелла руководителем секретариата по делам экономики Ватикана в 2014 году. 76-летний кардинал стал самым высокопоставленным священником, против которого выдвигаются подобные обвинения.