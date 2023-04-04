Убийство пропагандиста Татарского: Треповой предъявили обвинение 4 апреля, 15:50 Трепову привезли в суд (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Во вторник, 4 апреля задержанной по делу об убийстве пропагандиста Владлена Татарского Дарье Треповой предъявлено обвинение по статье о теракте.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Трепову привезли в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о ее аресте.

2 апреля пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

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По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе, связанном с хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

По предварительной информации, в заведении проходил «творческий вечер» Татарского. Бомбу на встречу с пропагандистом якобы пронесла девушка по имени Дарья Трепова — росСМИ утверждают, что взрывчатка находилась в статуэтке. Ее задержали 3 апреля.