Тренировка военной авиации в Беларуси сместилось к границам с Украиной 1 сентября, 19:02 Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Тренировочная зона военной авиации в Беларуси с начала этой недели сместилась значительно ближе к границам с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

По информации мониторинговой группы, в начале этой недели истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали тренироваться над 230-м общевойсковым полигоном.

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«Однако на это время похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украиной», — добавили в итоге.

1 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.

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