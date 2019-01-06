Троих поляков будут судить за поджог здания союза венгров в Закарпатье Сегодня, 18:53 144 Цей матеріал також доступний українською Здание Союза венгров в Ужгороде Фото: MUKACHEVO.NET

Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши передал в суд материалы дела в отношении трех граждан страны, которые в начале февраля 2018 организовали и совершили поджог здания союза венгров в Ужгороде.

Об этом пишет польское информационное агентство TVP.info.

Обвинение признало, что действия трех граждан Польши являются террористическими.

Офицер, который вел дело, видит в нем русский след:

"Это была провокация, которая должна была привести к ухудшению украинского-венгерских отношений. Это на руку России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, где уже идет гибридная война в Донбассе", - заявил он.

Считается, что злоумышленники получили за поджог по тысяче злотых (7 тыс гривен). Заказчиком является немецкий журналист, связанный с российскими спецслужбами.

Главным подозреваемым по делу является 28-летний Михал П., специалист в области безопасности, связанный с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana.

Следователи считают, что Михал П. завербовал двух других поляков - Адриана М. и Томаша Ш., дав им деньги на покупку зажигательной смеси, а также мобильные телефоны, сим-карты и куртки. Злоумышленники должны были записать на видео поджог и переслать ему, что означало выполнение задания.

Преступление было совершено ночью 4 февраля 2018. Злоумышленники нарисовали на офисе союза венгров "88" (знак, символизирующий нацистский лозунг "Heil Hitler" - ред.) и бросили в разбитое окно бутылку с зажигательной смесью, однако она не вспыхнула. Через три часа злоумышленники снова появились на месте преступления и запихнули смоченную бензином куртку одного из них в разбитое окно.

После совершения преступления и возвращение в Краков они получили от Михала деньги за выполненную работу. Через несколько недель, 22 февраля, злоумышленников задержало польское Aгентство внутренней безопасности.