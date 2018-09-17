Трава и шумный секс. Кем может быть вероятный сообщник Петрова и Боширова

В ночь накануне отравления Скрипалей Боширов и Петров курили марихуану и вызывали проститутку, сообщило издание Sun on Sunday. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что написали в статье Sun on Sunday

Один из гостей двухзвездочного отеля City Stay Hotel рассказал, что видел подозреваемых в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля Руслана Боширова и Александра Петрова. Он узнал их на видео с камер наблюдения.

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Отмечается, что в ночь накануне отравления Боширов и Петров ночевали в двухместном номере стоимостью 75 фунтов стерлингов. Посетитель отеля рассказал, что из их комнаты было слышно запах марихуаны.

Британские следователи разыскивают двух предполагаемых сообщников Боширова и Петрова

По его словам, в номере россиян также находилась женщина. Собеседник считает, что она была проституткой. Он рассказал, что слышал, как они долго и очень громко занимались сексом. По его словам, крики из их комнаты раздавались всю ночь. Также он слышал, как мужчины разговаривали на русском.

Утром между сотрудниками City Stay Hotel и россиянами возникла ссора из-за их поведения ночью. После того, как Петров и Боширов покинули отель, они поехали в Солсбери на поезде. Уборщице пришлось целый день убирать номер, в котором они жили.

Что написали журналисты о причастности к ГРУ

Российское издание The Insider и независимая группа Bellingcat обнародовали совместное расследование, которое показало, что Петров и Боширов отношение к Главному разведывательному управлению.

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Расследователи получили копии служебных документов Федеральной миграционной службы с заявлением о выдаче паспорта Александру Евгеньевичу Петрову. В документах указано, что Петров родился 13 июля 1979 года в Архангельской области.

Sun on Sunday пишет, что посетители британсього отеля жаловались персоналу на "шумный секс" в номере Боширова и Петрова

Дата рождения совпадает с датой рождения Александра Петрова, летевшим рейсом аэрофлота SU2588 2 марта 2018 года из Москвы в Лондон. Отмечается, что в базе ФМС нет никаких данных о Петрова до 2009 года. Указано, что этот документ он получил взамен на испорченный. Однако паспорта с таким номером никогда не существовало.

На фото с паспортными данными был штамп "сведений не давать" и подпись СС, что значит, по данным журналистов, "совершенно секретно". В расследовании сказано, что печать "сведений не давать" встречается в записях о паспортах гражданских лиц.

Собеседник в российской полиции предположил, что эта отметка применяется к глубоко законспирированным сотрудникам спецслужб. Источник в ФМС также подтвердил, что отметка может свидетельствовать о причастности Петрова к спецслужбам.

В российской Федеральной миграционной службе отсутствуют данные о загранпаспорте Петрова, по которому он ездил в Великобританию. Согласно данным о регистрации пассажиров на рейс SU2588, номера загранпаспортов Петрова и Боширова отличаются только последней цифрой. Это свидетельствует о том, что они были выданы практически в одно и то же время.

Что писали в Daily Telegraph

Издание Daily Telegraph посвятило редакционную статью интервью Петрова и Боширова для российского телеканала Russia Today. Газета пишет, что "объяснения Москвы настолько неуклюжи потому, что в самой России Путин привык делать то, что ему заблагорассудится. Он не обременяет себя изобретением достоверных и убедительных объяснений. Он просто смеется над британцами".

Лояльные к России страны ЕС

Все самые жесткие меры в отношении России Великобритания осуществила еще весной, и вряд ли стоит ожидать каких-то более масштабных действий, отметил директор центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

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Он отметил, что к реализации Brexit Лондон не может самостоятельно принимать санкций в Российскую Федерацию. В то же время, другие страны Европейского Союза блокируют действия против России.

По мнению Капитоненко, это может быть Италия, Венгрия и Чехия, которые лояльно относятся к Москве. Эксперт добавил, что у Лондона вероятно нет четкого понимания, как можно существенно повлиять на Кремль, ведь экономические санкции одной Великобритании не будут действенными, поскольку у стран нет существенной взаимозависимости.

Соучастники отравления

Следы вещества Новичок, которые обнаружила британская полиция в номере Петрова и Боширова, пока единственное неоспоримое доказательство причастности к отравлению Скрипалей, отметила российский политический эксперт Ольга Курносова.

До Brexit Лондон не может самостоятельно принимать санкции в отношении РФ

Она выразила мнение, что главную роль в этом преступлении могли играть другие лица, а Петров и Боширов способствовали им и отвлекали внимание. Курносова отметила, что с точки зрения физиогномики, поведения и даже манеры одеваться, эти лица очень похожи на сотрудников спецслужб.

Курносова не разделяет мнение, что в Кремле организовали интервью Петрова и Боширова, чтобы подтвердить свою причастность к спецоперации в Солсбери. По ее словам, их выступление на Russia Today выглядело неубедительно, поскольку обычно сотрудники не отличаются ораторским мастерством.

"На мой взгляд, это выглядело глупо, потому что профессиональные киллеры и агенты спецслужб плохо говорят. Их учили другому. Есть версия, что не обязательно они были основной группой, исполнявшей эту задачу. То есть, они могли быть группой прикрытия для отвлечения внимания для той группы, которая замазывала двери", - отметила Курносова.

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Как сообщает The Sunday Mirror со ссылкой на источник в правительстве, британские следователи разыскивают двух предполагаемых сообщников Боширова и Петрова.

По данным СМИ, один из сообщников - "доктор Новичок", врач. Его задачами было не допустить заражения ядом исполнителей отравления, а также в случае необходимости оказать им помощь. В материале отмечается, что это помогло бы избежать привлечения к делу полиции или британских врачей.