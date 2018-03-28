Траур по погибшим в Кемерове: в Петербурге с митинга прогнали полицию, а в Москве пропагандистов RT - видео

Люди прогнали пропагандистов под выкрики "Ложь убивает"

Во время траурного митинга в Санкт-Петербурге люди прогнали с акции представителей силовых структур, которые пытались помешать ее проведению.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети одним из очевидцев.

"Что за ужас вы устроили здесь?.. Уйдите, пожалуйста, не позорьте Петербург. Вам не стыдно?" - обратились люди к представителям властей.

После этого участники акции начали скандировать "Уходи!", а силовики покинули митинг.

В Петербурге народ прогнал позорных путинских мусоров, пытавшихся разогнать акцию памяти погибших в #Кемерово, потому что они "не правильно скорбят". Нужно скорбеть на согласованной с властями акции, а не где вам вздумается! Охуели совсем! pic.twitter.com/vJKfpVHdfm — Эльшад Бабаев (@Elshad_Babaev) 27 марта 2018 г.

В свою очередь жителям Москвы пришлось прогнать с акции памяти на Пушкинской площади пропагандистов Russia Today, которые собирались ее освещать.

Журналистку, представившуюся сотрудницей канала 360, но которую сопровождал оператор телеканала RT, прогнали с митинга солидарности с жертвами пожара в Кемерове на Пушкинской площади в Москве. Люди кричали "ложь убивает" и "уходи" pic.twitter.com/6AoIW8JLky — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 27 марта 2018 г.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых большинство дети.

После этого в центре Кемерова прошел стихийный митинг.

Следствие рассматривает в качестве основных версий происшествия в ТЦ поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.