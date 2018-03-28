Траур по погибшим в Кемерове: в Петербурге с митинга прогнали полицию, а в Москве пропагандистов RT - видео

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Люди прогнали пропагандистов под выкрики
Скриншот

Люди прогнали пропагандистов под выкрики "Ложь убивает"

Во время траурного митинга в Санкт-Петербурге люди прогнали с акции представителей силовых структур, которые пытались помешать ее проведению.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети одним из очевидцев.

"Что за ужас вы устроили здесь?.. Уйдите, пожалуйста, не позорьте Петербург. Вам не стыдно?" - обратились люди к представителям властей.

После этого участники акции начали скандировать "Уходи!", а силовики покинули митинг.

В свою очередь жителям Москвы пришлось прогнать с акции памяти на Пушкинской площади пропагандистов Russia Today, которые собирались ее освещать.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых большинство дети.

После этого в центре Кемерова прошел стихийный митинг.

Следствие рассматривает в качестве основных версий происшествия в ТЦ поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.

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