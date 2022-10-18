«Мы сделали ошибку». Премьер Великобритании Трасс отказалась подавать в отставку 18 октября, 02:27 Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет подавать в отставку. Она сказала, что признает свои ошибки.

Об этом пишет BBC.



«Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мое послание коллегам. Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах», — сказала она.

Видео дня

Премьер отметила, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов, но правительство зашло слишком далеко и слишком быстро.

В Великобритании группа высокопоставленных представителей Консервативной партии обсуждает «спасательную миссию для экономики» — быструю отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра, которую она занимает чуть больше месяца.

Ранее BBC сообщило, что решение действовать приняли после того, как узнали, что премьер планирует уволить министра финансов Кваси Квартенга — что она в конце концов и сделала. Причиной стала радикальная налоговая реформа, обрушившая фунт стерлингов и заставившая Банк Англии включать «печатный станок».

Читайте также: Петр Чернышов Что сделала Лиз Трасс с экономикой Великобритании

Бывшую министра иностранных дел Лиз Трасс избрали новым премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности. После увольнения министра финансов Трасс отменила объявленные вместе с ним масштабные реформы, в том числе часть экономического пакета, предусматривавшего снижение налогов.