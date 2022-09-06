Трасс назначена премьер-министром Великобритании, королева поручила ей сформировать правительство

6 сентября, 14:51
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Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Во вторник, 6 сентября Лиз Трасс была официально назначена премьер-министром Великобритании, королева поручила ей сформировать правительство.

Об этом сообщает Sky News.

После прощальной речи Джонсона он вместе с Трасс отправился в Шотландию, где в замке Балморал королева Елизавета II провела встречу с обеими и официальную церемонию передачи власти.

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Королева приняла отставку Джонсона и вскоре после этого на встречу с ней приехала Лиз Трасс.

Планируется, что Трасс сегодня вернется в Лондон и выступит с речью на Даунинг-стрит около 16:00.

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Также, вероятно, сегодня Трасс выберет свой кабинет.

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон официально передал пост премьер-министра Великобритании своей преемнице Лиз Трасс, новоизбранному лидеру Консервативной партии.

5 сентября были объявлены результаты голосования, согласно которым 47-летняя Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, победила во внутрипартийной борьбе Риши Сунака, бывшего министра финансов.

https://www.youtube.com/watch?v=p27aoFfA5pE&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Королева Великобритания Лиз Трасс

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