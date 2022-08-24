На должности премьера. Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости

24 августа, 00:40
Лиз Трасс может стать новым премьером Великобритании (Фото:Peter Nicholls/File Photo/Reuters)

Лиз Трасс может стать новым премьером Великобритании (Фото:Peter Nicholls/File Photo/Reuters)

Глава МИД Британии Лиз Трасс, претендующая на должность премьер-министра, заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Она назвала это важной обязанностью премьер-министра Британии.

Об этом пишет Times radio.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», – заявила Трасс.

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Борис Джонсон, активно поддерживавший Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Ядерное оружие Борис Джонсон Ядерное вооружение Ядерная угроза Война в Украине Украина-Великобритания Лиз Трасс

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