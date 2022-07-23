После рекомендаций Еврокомиссии. Литва возобновила транзит подсанкционных товаров в Калининград по железной дороге

23 июля, 11:29
Грузовой поезд движется по железной дороге в Калининграде после применения Литвой транзитных ограничений. 21 июня 2022 года (Фото:Vitaly Nevar/REUTERS)

Грузовой поезд движется по железной дороге в Калининграде после применения Литвой транзитных ограничений. 21 июня 2022 года (Фото:Vitaly Nevar/REUTERS)

Литовская железная дорога (LTG Cargo) в пятницу, 22 июля, возобновила транзит в Калининградскую область подсанкционных российских товаров после рекомендаций Еврокомиссии.

Об этом сообщает LRT.

Цитируя сообщение компании Lietuvos geležinkeliai, литовская телерадиокомпания передает, что перевозки будут осуществляться в соответствии с условиями усиления транзитного контроля грузов, предусмотренными указаниями ЕС.

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«Транзит подсанкционных товаров будет разрешен только в том случае, если он необходим, не считается необычным потоком или схемой торговли, которые бы привели к обходу ограничений», — отметили в компании.

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Объемы перевозок не должны превышать средние значения за последние три года. Транзит подсанкционных товаров и технологий двойного и военного назначения запрещен полностью; до отдельного разъяснения железная дорога не разрешает перевозить предметы роскоши. Автомобильные перевозки остаются под запретом, пояснил в эфире LTR представитель железной дороги Мантас Дубаускас.

Агентство Reuters писало, что в ЕС могут разрешить транзит ряда товаров по территории Литвы в Калининградскую область, чтобы «разрешить конфликт с Москвой». 13 июля Еврокомиссия опубликовала дополнительные рекомендации для стран ЕС по поводу транзита товаров из России, согласно которым, страна-агрессор может возить грузы в Калининград по железной дороге.

17 июня власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, хотя является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

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Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область не только по железной дороге, но и по автомобильным дорогам.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, введенных против РФ за развязанную ею войну в Украине.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пригрозив в случае отказа ответными мерами.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что страна продолжит соблюдать ограничения на транзит в Калининградскую область и не будет реагировать на угрозы из России.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Литва Транзит Товары Санкции против России Железная дорога

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