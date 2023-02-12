«Секретный вечерний брифинг». Трампу выдали повестку в суд из-за пустой папки 12 февраля, 06:48 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Министерство юстиции США выдало повестку в суд экс-президенту США Дональду Трампу. Причина — пустая папка с примечанием «секретный вечерний брифинг», которую вовремя не передали прокуратуре.

Об этом сообщает The Guardian.



По информации источников, повестку издали еще в прошлом месяце. Эту папку следователи обнаружили во время одного из прошлогодних обысков в резиденции Мар-а-Лаго. Однако когда прокуратура пригласила передать все найденные документы, именно ее юристы оставили у себя, считая передачу нецелесообразной.

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«Они рассказали министерству юстиции, что Трамп иногда просил оставлять пустые папки с примечаниями „секретный вечерний брифинг“ в качестве сувенира», — пишет издание.