«Секретный вечерний брифинг». Трампу выдали повестку в суд из-за пустой папки

12 февраля, 06:48
Поделиться:
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Министерство юстиции США выдало повестку в суд экс-президенту США Дональду Трампу. Причина — пустая папка с примечанием «секретный вечерний брифинг», которую вовремя не передали прокуратуре.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации источников, повестку издали еще в прошлом месяце. Эту папку следователи обнаружили во время одного из прошлогодних обысков в резиденции Мар-а-Лаго. Однако когда прокуратура пригласила передать все найденные документы, именно ее юристы оставили у себя, считая передачу нецелесообразной.

Видео дня

Читайте также:

Члены двухпартийной комиссии Конгресса по расследованию событий 6 января сидят под изображением экспрезидента Дональда Трампа на последнем заседании комиссии 19 декабря 2022 года. (Фото:Evelyn Hockstein / REUTERS) Хватал за горло телохранителя. Что на самом деле делал Трамп во время штурма Капитолия два года назад — главное из отчета Комиссии Конгресса

«Они рассказали министерству юстиции, что Трамп иногда просил оставлять пустые папки с примечаниями „секретный вечерний брифинг“ в качестве сувенира», — пишет издание.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Повестка Дональд Трамп

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X