Трампу не нужно одобрение Конгресса для удара по Сирии - Райан

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что президент США Дональд Трамп имеет широкие полномочия для санкционирования военного удара по Сирии.

"Существующее AUMF [Разрешение на использование военной силы] дает ему полномочия, необходимые для выполнения того, что он может или не может сделать", - сказал Райан во время пресс-брифинга в Капитолии, передает The Hill.

Таким образом, по его словам, нет необходимости в том, чтобы Конгресс предоставлял Трампу новые полномочия на использование военной силы.

Американский президент в настоящее время руководствуется Разрешением на использование военной силы, утвержденным после терактов 11 сентября. Согласно решению Конгресса от 2001 года, президент уполномочен "использовать всю необходимую и уместную силу… для предотвращения любых будущих актов международного терроризма против США".

AUMF 2001 года обеспечивает законные полномочия для продолжающихся военных операций США против Аль-Каиды, Талибана и связанных с ними сил, в том числе против Исламского государства.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в ответ на химическую атаку "достаточно скоро".

Смотрите также Что могут сделать в Сирии США и как может отреагировать Россия?

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

Смотрите также Сирийский медик описал ужасающую реальность в Восточной Гуте

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.