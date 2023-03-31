Трамп начал обзванивать лидеров Республиканской партии после выдвижения ему уголовных обвинений — CNN
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Экс-президент США Дональд Трамп начал звонить лидерам Республиканской партии после выдвижения ему уголовных обвинений, сообщает CNN.
По словам высокопоставленного источника Республиканской партии, Трамп призвал ключевых союзников на Капитолийском холме поддержать его.
В телефонных звонках, которые источник назвал «проверкой», бывший президент сообщил союзникам, что планирует бороться с обвинениями, и продолжил выступать против обвинительного акта и окружного прокурора Элвина Брэгга.
30 марта Суд присяжных Манхэттена проголосовал за выдвижение уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.
Бывший глава Белого дома назвал решение суда «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».
В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.
Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.