Трамп начал обзванивать лидеров Республиканской партии после выдвижения ему уголовных обвинений — CNN 31 марта, 11:52 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Leah Millis)

По словам высокопоставленного источника Республиканской партии, Трамп призвал ключевых союзников на Капитолийском холме поддержать его.

В телефонных звонках, которые источник назвал «проверкой», бывший президент сообщил союзникам, что планирует бороться с обвинениями, и продолжил выступать против обвинительного акта и окружного прокурора Элвина Брэгга.

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30 марта Суд присяжных Манхэттена проголосовал за выдвижение уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.

Бывший глава Белого дома назвал решение суда «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».



В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.