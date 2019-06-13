Трамп заявил о готовности получить компромат на оппонентов из-за рубежа Сегодня, 04:26 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque Дональд Трамп REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов бы был принять негативную информацию о своих политических соперниках от иностранного государства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Если бы кто-то позвонил из страны, Норвегии, и сказал: У нас есть информация о вашем противнике. О, я думаю, я хотел бы это услышать. Это не вмешательство в выборы, у них есть информация — я думаю, я бы взял ее», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что если бы у него возникли подозрения об угрозе во время получения данной информации, то он бы обратился в ФБР.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.