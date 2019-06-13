Нина Хрущева
Зачем России объятия Китая?
Сергей Фурса
Зеленский ничего не обещал
Илья Кенигштейн
Как живут в украинских селах
Роман Сульжик
Экономический рывок для Украины
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Трамп заявил о готовности получить компромат на оппонентов из-за рубежа

Сегодня, 04:26
Цей матеріал також доступний українською
Трамп заявил о готовности получить компромат на оппонентов из-за рубежа - фото

REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов бы был принять негативную информацию о своих политических соперниках от иностранного государства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Если бы кто-то позвонил из страны, Норвегии, и сказал: У нас есть информация о вашем противнике. О, я думаю, я хотел бы это услышать. Это не вмешательство в выборы, у них есть информация — я думаю, я бы взял ее», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что если бы у него возникли подозрения об угрозе во время получения данной информации, то он бы обратился в ФБР.

Читайте также:
 Стало известно, когда Трамп официально объявит об участии в выборах 2020 года

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги:   США Дональд Трамп Президентские выборы в США 2020

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 18:48

img
Спутниковые снимки показали масштабы наращивания Россией военной мощи в Крыму
Экономика

Вчера, 17:56

img
Ввести налог на выведенный капитал с начала 2020 года уже почти невозможно — замглавы АП
Страны

Вчера, 10:04

img
Масштабные протесты в Гонконге: активисты заблокировали парламент и перекрыли дороги

Выбор редакции

Travel

Вчера, 23:51

img
С утра ничего не предвещало опасности. Записки из путешествия украинцев на мотоциклах по Европе
События

Вчера, 12:12

img
Не просто Мария. История единственного ребенка Чернобыльской зоны отчуждения
Политика

Вчера, 09:13

img
Мы видим себя в коалиции со Слугой народа. Интервью Кернеса — максимально кратко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться