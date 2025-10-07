Трамп заявил, что молодежь «должна ему» за то, что он «спас» TikTok

Трамп считает, что молодежь «должна его благодарить» за TikTok (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 октября, обратился к молодежи, заявив, что они «виновны ему» за то, что он «спас» TikTok . Платформа оставалась доступна в течение года, хотя закон запретил приложение в январе.

Об этом он сказал в своем TikTok.

Впервые с ноября прошлого года американский президент вновь вернулся к TikTok и записал видеообращение к молодежи.

«Всем молодым людям в TikTok — я спас TikTok, поэтому вы мне сильно должны. Сейчас вы видите меня в Овальном офисе. Однажды один из вас будет сидеть за этим столом и вы также будете выполнять прекрасную работу», — заявил Трамп.

Реклама

Запрет TikTok в США — что известно

В апреле 2024 года в Соединенных Штатах приняли закон, согласно которому владелец TikTok ByteDance должен был до 19 января 2025 года продать платформу компании, базирующейся за пределами Китая, иначе приложение запретят в стране.

18 января TikTok вместе с несколькими другими приложениями, принадлежащими ByteDance, прекратили работу в США.

Это произошло за несколько часов до того, как вступил в силу федеральный закон об отчуждении или запрете. Трамп обещал, что отсрочит запрет соцсети TikTok в США на 90 дней в день своей инаугурации 20 января, но в итоге компания получила только 75 дней, этот срок истек 4 апреля.

В тот же день Трамп во второй раз на 75 дней продлил срок, в течение которого китайская компания ByteDance обязана продать TikTok.

5 апреля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что сделка по продаже американских активов TikTok приостановлена после того, как Пекин выразил сомнения по поводу ее одобрения — после решения Трампа ввести новые торговые пошлины против КНР.

18 июня Трамп продлил еще на 90 дней срок, в течение которого управляющая компания TikTok должна избавиться от своих активов в Штатах.

5 июля глава Белого дома заявил, что уже «в начале следующей недели» планирует начать переговоры с Китаем по возможному соглашению о TikTok.

9 июля агентство Reuters сообщило, что ByteDance готовится запустить отдельное приложение для пользователей в США, которое будет работать на основе отдельных алгоритмов и систем данных.

16 сентября администрация Трампа объявила, что после длительных переговоров достигнута договоренность с Китаем, которая позволит TikTok продолжить работу в США.

25 сентября Трамп подписал указ, который позволяет передать TikTok американским инвесторам, отделив его от китайской компании ByteDance. По условиям соглашения, большинство операций и контроль над алгоритмом приложения перейдут к американским компаниям, среди которых Oracle, а китайские инвесторы получат менее 20% и не будут иметь доступа к данным пользователей в США.