Трамп анонсировал переговоры с Китаем относительно TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в начале следующей недели планирует начать переговоры с Китаем относительно возможного соглашения о TikTok . По его словам, речь идет о 7 или 8 июля, сообщает Reuters .

По словам Трампа, Соединенные Штаты уже практически достигли договоренности о продаже популярного приложения для коротких видео.

«Я думаю, что мы начнем в понедельник или вторник… разговоры с Китаем, возможно, с президентом Си [Цзиньпином] или одним из его представителей, но мы бы почти достигли соглашения», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

В прошлом месяце Трамп продлил еще на 90 дней — до 17 сентября — срок, в течение которого TikTok должен избавиться от своих активов в США.

Ранее рассматривалась сделка, которая предусматривала создание новой американской компании для операций TikTok в США, большинство акций которой должны были принадлежать американским инвесторам. Однако переговоры остановились после того, как Китай отреагировал негативно на новые таможенные тарифы, объявленные Трампом, и заявил, что не одобрит сделку.

Трамп также отметил, что, вероятно, потребуется согласование со стороны китайских властей. На вопрос журналистов, есть ли уверенность в том, что Пекин одобрит сделку, Трамп ответил: «Я не уверен, но думаю, что да. У нас с президентом Си прекрасные отношения, и я думаю, что это хорошо для них. Я думаю, что соглашение хорошо для Китая, и оно хорошо для нас».

30 июня Трамп сообщал, что уже нашел покупателя для социальной сети TikTok, которая сейчас принадлежит китайской компании ByteDance.

Запрет TikTok в США — что известно

Дискуссия о запрете или ограничении работы TikTok, который чрезвычайно популярен в США, продолжается в стране уже несколько лет. Намерения запретить соцсеть связаны с беспокойством американских законодателей и сотрудников разведки относительно того, что владелец TikTok, китайская компания ByteDance, может поставить под угрозу данные пользователей из США.

В апреле 2024 года в США приняли закон, согласно которому владелец TikTok ByteDance должен был до 19 января 2025 года продать платформу компании, базирующейся за пределами Китая, иначе приложение будет запрещено в стране.

Президент США Дональд Трамп обещал, что отсрочит запрет соцсети TikTok в США на 90 дней в день своей инаугурации 20 января, но в итоге компания получила только 75 дней, этот срок истек 4 апреля.