Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что может
объявить чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании
строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик.
"Мы с ними [демократами] никуда
не придем. Я думаю, что есть высокая вероятность, что нам придется это сделать",
- цитирует Reuters заявление Трампа.
После объявления чрезвычайного положения в США
Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько
миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса
от демократов Нэнси Пелоси заявила, что в бюджете "не будет никаких денег
на стену".
Ранее Дональд Трамп заявил, что имеет
достаточно полномочий для того, чтобы объявить чрезвычайное положение в стране
в связи с угрозой нелегальной миграции.
Американский лидер твердо намерен добиться
строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных
предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются
голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.
Из-за отказа демократов выделить на стену
Трампа несколько миллиардов долларов в США на 35 дней - рекордный для США срок
- была частично приостановлена работа правительства.
25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении
работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования
долгосрочного проекта бюджетных расходов.