Иван Яковина
1 февраля: Конец ракетного договора
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Андрей Смирнов
Крестный ход президента подвел Аласанию
Спецтема: Выборы президента Украины

Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США

Сегодня, 21:44
466
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик.

"Мы с ними [демократами] никуда не придем. Я думаю, что есть высокая вероятность, что нам придется это сделать", - цитирует Reuters заявление Трампа.

После объявления чрезвычайного положения в США Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса от демократов Нэнси Пелоси заявила, что в бюджете "не будет никаких денег на стену".

Ранее  Дональд Трамп заявил, что имеет достаточно полномочий для того, чтобы объявить чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой нелегальной миграции.

Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Из-за отказа демократов выделить на стену Трампа несколько миллиардов долларов в США на 35 дней - рекордный для США срок - была частично приостановлена работа правительства.

25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

Теги:   Дональд Трамп Проект Стена США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 18:19

article_img
В аэропорту Киев из-за тумана задерживают и отменяют рейсы
События

Сегодня, 18:34

article_img
Расстрел супружеской пары в Николаеве: стрелку избрали меру пресечения
Политика

Сегодня, 15:46

article_img
НАПК остановило финансирование Оппоблока из госбюджета

Выбор редакции

LOL

Сегодня, 13:25

article_img
Группа Kazka удаляет обзоры с критикой клипа Плакала - видеоблогеры
Игры

Вчера, 22:56

article_img
Перелом мозга. Обзор игры Resident Evil 2
Инновации

Сегодня, 20:00

article_img
Назло врагу. Джефф Безос поможет построить космический интернет конкурентам Илона Маска

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться