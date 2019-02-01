Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США Сегодня, 21:44 466 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик.

"Мы с ними [демократами] никуда не придем. Я думаю, что есть высокая вероятность, что нам придется это сделать", - цитирует Reuters заявление Трампа.

После объявления чрезвычайного положения в США Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса от демократов Нэнси Пелоси заявила, что в бюджете "не будет никаких денег на стену".

Ранее Дональд Трамп заявил, что имеет достаточно полномочий для того, чтобы объявить чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой нелегальной миграции.

Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Из-за отказа демократов выделить на стену Трампа несколько миллиардов долларов в США на 35 дней - рекордный для США срок - была частично приостановлена работа правительства.

25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.