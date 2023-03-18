Призвал сторонников протестовать. Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе 18 марта, 16:25 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он заявил, что задержание связано с делом о сокрытии денег, выплаченных женщинам, заявлявшим о сексуальных контактах с ним.

Об этом сообщает информагентство Associated Press.

Трамп опубликовал сообщение в социальной сети Truth, в котором утверждает, что «незаконные утечки» из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что «выдающийся кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе».

Трамп также призвал своих поклонников к протесту и вернуть «нашу нацию».

В то же время Трамп не сообщил подробности о том, откуда он узнал об ожидаемом аресте.

В своих публикациях он повторил свои заявления о том, что президентские выборы 2020 года, которые он проиграл Джо Байдену, якобы были украдены.

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Ожидается, что бывший президент появится на Манхэттене по предъявлении официальных обвинений и выступит с речью.

По информации журналистов, некоторые советники Трампа в частном порядке советовали ему не призывать к протестам, опасаясь, что это перерастет в массовые беспорядки, как уже было 6 января 2021 года в Капитолии, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия скончались пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, на начало августа 2021 года четыре офицера полиции, которые противостояли участникам штурма, покончили с собой.