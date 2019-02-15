Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира и его уже номинировали
Президент США Дональд Трамп считает, что
заслуживает Нобелевской премии мира за свою работу по Северной Корее и Сирии,
но пожаловался, что, вероятно, никогда не станет лауреатом этой престижной
премии.
Об это он заявил в пятницу, 15 февраля,
выступая перед журналистами в Белом доме, передает The Hill.
По словам Трампа, премьер-министр Японии
Синдзо Абэ номинировал его на Нобелевскую премию мира за его усилия по
достижению мирного соглашения с Северной Кореей.
"Премьер-министр Японии Абэ дал мне копию
самого прекрасного письма, которое он отправил людям, присуждающим то, что
называется Нобелевской премией мира", - сказал глава Белого дома.
Трамп не уточнил, когда Абэ выдвинул его
кандидатуру на премию.
"Вы знаете почему? Потому что у него [главы КНДР] были
ракетные корабли и ракеты, летавшие над Японией. Теперь они чувствуют себя
хорошо. Они чувствуют себя в безопасности. Я сделал это", - сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что спас три миллиона
человек, проживающих в контролируемой повстанцами сирийской провинции Идлиб, от
гибели после того, как он пригрозил России, Ирану и правительству Сирии ответными
мерами в случае наступления.
Его предшественник и заклятый враг-демократ
Барак Обама получил Нобелевскую премию в 2009 году - всего за несколько месяцев
до окончания первой каденции. Награда присуждена ему с формулировкой "за
огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между
народами".