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Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира и его уже номинировали

Сегодня, 21:38
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EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевской премии мира за свою работу по Северной Корее и Сирии, но пожаловался, что, вероятно, никогда не станет лауреатом этой престижной премии.

Об это он заявил в пятницу, 15 февраля, выступая перед журналистами в Белом доме, передает The Hill.

По словам Трампа, премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал его на Нобелевскую премию мира за его усилия по достижению мирного соглашения с Северной Кореей.

"Премьер-министр Японии Абэ дал мне копию самого прекрасного письма, которое он отправил людям, присуждающим то, что называется Нобелевской премией мира", - сказал глава Белого дома.

Трамп не уточнил, когда Абэ выдвинул его кандидатуру на премию.

"Вы знаете почему? Потому что у него [главы КНДР] были ракетные корабли и ракеты, летавшие над Японией. Теперь они чувствуют себя хорошо. Они чувствуют себя в безопасности. Я сделал это", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что спас три миллиона человек, проживающих в контролируемой повстанцами сирийской провинции Идлиб, от гибели после того, как он пригрозил России, Ирану и правительству Сирии ответными мерами в случае наступления.

Его предшественник и заклятый враг-демократ Барак Обама получил Нобелевскую премию в 2009 году - всего за несколько месяцев до окончания первой каденции. Награда присуждена ему с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

Теги:   Нобелевская премия США Дональд Трамп

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