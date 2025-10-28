«Ни у кого нет такого оружия». Трамп считает, что США «выиграют в любой войне»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы являются самыми мощными в истории и вскоре станут еще сильнее, поэтому смогут победить в любой войне. Об этом он сказал 28 октября, выступая перед военнослужащими авианосца ВМС США George Washington, который расположен на японской базе в Йокосуке рядом с Токио.

«Соединенные Штаты благословлены самыми сильными и мощными вооруженными силами в мировой истории. Не существует вооруженных сил, подобных нашим, даже близко. Ни у кого нет такого оружия, как у нас, и вскоре они (ВС США) станут еще сильнее и мощнее, чем раньше», — сказал американский президент.

Реклама

Трамп также добавил, что никто не осмелится угрожать флоту США, поскольку в мире нет кораблей и оружия, подобных американским.

Американский лидер отметил, что США стремятся избегать участия в войнах, но если придется воевать, они «непременно одержат победу».

Читайте также: Сюрпризы от Трампа еще будут

«Отныне, если мы участвуем в войне — мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим в войну, мы разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах, так гораздо лучше, но если мы примем участие — мы победим», — подчеркнул он.

Трамп также заявил, что в отличие от предыдущих администраций, его правительство не будет придерживаться политкорректности в вопросах защиты США.

«В отличие от предыдущих администраций, мы не будем политкорректными. Вы не против, правда же? Когда речь идет о защите Соединенных Штатов», — сказал Трамп к аудитории.

Как сообщалось, 26 октября Дональд Трамп начал турне по Азии, в его ходе он еще до визита в Японию подписал соглашения с четырьмя странами по торговле и редкоземельным элементам.