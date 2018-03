Трамп заверил Мэй в поддержке Британии в расследовании дела Скрипаля

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что Лондон может рассчитывать на поддержку американцев в деле об отравлении в Солсбери бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Как заявили в офисе Терезы Мэй, США настаивают на том, что Россия должна ответить на запрос Лондона касательно происхождения вещества нервно-паралитического действия под названием Новичок, которым был отравлен Скрипаль и его дочь.

BREAKING: UK prime minister's office: Trump pledges US support, says Russia must provide answers in nerve agent attack on ex-spy.