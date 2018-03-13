Трамп заверил Мэй в поддержке Британии в расследовании дела Скрипаля

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что Лондон может рассчитывать на поддержку американцев в деле об отравлении в Солсбери бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Как заявили в офисе Терезы Мэй, США настаивают на том, что Россия должна ответить на запрос Лондона касательно происхождения вещества нервно-паралитического действия под названием Новичок, которым был отравлен Скрипаль и его дочь.

BREAKING: UK prime minister's office: Trump pledges US support, says Russia must provide answers in nerve agent attack on ex-spy. — The Associated Press (@AP) 13 марта 2018 г.

Великобритания ожидает объяснений, было ли отравление "акцией, прямо санкционированной из Москвы", или вещество было использовано без ведома Москвы, в результате его кражи со складов.

В России отказались отвечать на ультиматум Британии до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, и не будет начато совместное расследование этого инцидента.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.