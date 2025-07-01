Victory 45−47. Трамп выпустил духи в честь своих побед на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп анонсировал продажу духов, посвященных его победам на выборах в 2016 и 2024 годах.

На своей странице в Truth Social он написал, что духи называются Victory 45−47.

По его словам, они «символизируют победу, силу и успех» — как для мужчин, так и для женщин.

Фото: gettrumpfragrances.com

Фото: gettrumpfragrances.com

«Приобретите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, развлекайтесь и продолжайте побеждать!» — подчеркнул Трамп.

Реклама

Цена на духи Victory 45−47 достигает 249 долларов на официальном сайте по продаже ароматов президента США.

В декабре Трамп выпустил линию духов Fight, Fight, Fight, Fight, которые, по его словам, также символизировали победу.