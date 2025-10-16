Деньги на закупку оружия. Трамп планирует создать фонд поддержки Украины, он будет финансироваться за счет пошлин против Китая — The Telegraph

16 октября, 09:27
Трамп создаст фонд для Украины, финансируя его через пошлины на Китай (Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Дональд Трамп разрабатывает инициативу по созданию фонда поддержки Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин на импорт из Китая. Об этом 15 октября написал The Telegraph.

По плану, средства из этого фонда пойдут на закупку вооружения для украинской армии, в частности дальнобойных ракет Tomahawk, если европейские союзники поддержат инициативу.

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что идею уже представили европейским коллегам накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. План предусматривает 500% ставку на китайские товары, а средства пойдут на усиление военного потенциала Киева, отмечает издание.

Эта инициатива направлена на максимальное экономическое давление на диктатора РФ Владимира Путина, поскольку российская военная машина в значительной степени зависит от поддержки Китая. Предыдущие предложения санкций против Китая из-за закупок российской нефти были отклонены европейскими странами, не желавшими считать Пекин врагом, добавляют источники The Telegraph.

Трамп ранее утверждал, что Зеленский «не имеет карт для военной победы», но в последнее время он все больше настаивает на жесткой поддержке Украины. Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предоставить уникальную военную помощь, которая позволит Украине «достичь мира через силу».

Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Axios 14 октября писало, что основной темой встречи станет обсуждение того, должен ли Вашингтон передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Также Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.

