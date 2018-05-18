Трамп заявил о последствиях для Ким Чен Ына в случае отказа от переговоров по ядерному оружию

Трамп надеется на переговоры с КНДР

Лидера КНДР Ким Чен Ына может ждать судьба ливийского лидера Муаммара Каддафи, если он откажется от переговоров по ядерному оружию, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп напомнил, что США уничтожили Каддафи и никогда не предлагали ему защиты.

По словам американского лидера, "эта модель будет иметь место", если Пхеньян откажется от заключения мирных договоренностей с Вашингтоном.

"Но, если мы заключим сделку, я думаю, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив", – сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что готов предоставить защиту Северной Корее и ее лидеру Ким Чен Ыну в случае, если КНДР откажется от ядерного оружия.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

После возвращения Помпео из КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

Каддафи руководил Ливией в 1969-2011 годах. Его свергли в результате гражданской войны в Ливии. 20 октября 2011 года силы Переходного национального совета убили Каддафи.