Трамп заявил о необходимости сохранить производство Harley-Davidson в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение производителя мотоциклов Harley-Davidson перенести часть производства в Европу.

Трамп считает, что если мотоциклы будут производить в Европе, то они "тратят свою ауру".

"Harley-Davidson должна оставаться в Америке на 100% с теми людьми, которые привели вас к успеху. Я сделал так много для вас, и затем я получаю это. Другие компании возвращаются назад, откуда они и произошли. Ни мы, ни ваши покупатели этого не забудем, а также и другие счастливые конкуренты", - заявил Трамп.

Harley-Davidson should stay 100% in America, with the people that got you your success. I’ve done so much for you, and then this. Other companies are coming back where they belong! We won’t forget, and neither will your customers or your now very HAPPY competitors!