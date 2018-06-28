28 июня 2018, четверг

Трамп заявил о необходимости сохранить производство Harley-Davidson в США

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Компания Harley-Davidson ранее решила перенести часть производства в Европу

Компания Harley-Davidson ранее решила перенести часть производства в Европу

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение производителя мотоциклов Harley-Davidson перенести часть производства в Европу.

Трамп считает, что если мотоциклы будут производить в Европе, то они "тратят свою ауру".

"Harley-Davidson должна оставаться в Америке на 100% с теми людьми, которые привели вас к успеху. Я сделал так много для вас, и затем я получаю это. Другие компании возвращаются назад, откуда они и произошли. Ни мы, ни ваши покупатели этого не забудем, а также и другие счастливые конкуренты", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что компания Harley-Davidson сообщила о том, что часть производства будет перенесена из США в Европу.

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