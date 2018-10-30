30 октября 2018, вторник

Трамп заявил о готовности вновь сразиться с Клинтон за кресло президента

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Трамп похвалил потенциальных соперников

Трамп похвалил потенциальных соперников

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года стала Хиллари Клинтон.

Он также отметил, что ему нравятся все люди, которые озвучили свои планы принять участие в выборах, передает Fox News.

"Мне нравятся все они. И Клинтон мне тоже нравится. Я был бы очень счастлив вновь сразиться с Хиллари. Мне все они нравятся", - заявил Трамп.

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что готова допустить возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.

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