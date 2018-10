Трамп заявил о готовности вновь сразиться с Клинтон за кресло президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года стала Хиллари Клинтон.

Он также отметил, что ему нравятся все люди, которые озвучили свои планы принять участие в выборах, передает Fox News.

"Мне нравятся все они. И Клинтон мне тоже нравится. Я был бы очень счастлив вновь сразиться с Хиллари. Мне все они нравятся", - заявил Трамп.

.@POTUS on 2020 contenders: "I don’t see anybody that I wouldn’t enjoy running against."



