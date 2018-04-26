Трамп заявил о доверии к новому госсекретарю США Помпео

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет Майку Помпео, который был утвержден на должность госсекретаря в "критически важный момент истории".

"Я рад, что Сенат утвердил Майка Помпео нашим главным дипломатом. Для нашей страны будет потрясающе иметь во главе Госдепартамента столь талантливого, энергичного и умного патриота в такой критический момент в истории", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что Помпео "всегда будет ставить интересы Америки на первое место".

"Он пользуется моим доверием, он пользуется моей поддержкой. Поздравляю его с тем, что он стал 70-м госсекретарем (в истории США)", - говорится в заявлении Трампа.

Напомним, Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря.

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