Трамп заявил, что "шатдаун" продлится до выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой Сегодня, 06:04 146 Цей матеріал також доступний українською Трамп поздравил американских военных с Рождеством

Президент США Дональд Трам поздравил с Рождеством американских военных и прокомментировал приостановку работы правительства.

Об этом передает CNN.

По словам президента, правительство не возобновит работу до гарантий выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

"Я не могу сказать, когда возобновит работу правительство. Могу лишь отметить, что этого не произойдет, пока у нас не будет стены, забора, или как бы вы это не назвали", - заявил Трамп.

Президент также сообщил, что собирается посетить строительство стены.

С полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия о финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Позже стало известно, что Трамп проведет Рождество в Вашингтоне из-за приостановки работы правительства.