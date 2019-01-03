Трамп заявил, что получил "прекрасное" письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы продолжить попытки убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия, сообщает Reuters.
"Вероятно, мы проведем еще одну встречу. Он хотел бы встретиться и я бы тоже", - сказал Трамп.
Президент добавил, что получил "прекрасное" письмо от Ким Чен Ына, не став вдаваться в детали.
Ранее Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна и "давить на нас санкциями".