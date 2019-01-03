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Трамп заявил, что получил "прекрасное" письмо от Ким Чен Ына

Сегодня, 05:19
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Дональд Трамп рассчитывает вскоре встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает вскоре встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы продолжить попытки убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия, сообщает Reuters.

"Вероятно, мы проведем еще одну встречу. Он хотел бы встретиться и я бы тоже", - сказал Трамп.

Президент добавил, что получил "прекрасное" письмо от Ким Чен Ына, не став вдаваться в детали.

Ранее Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна и "давить на нас санкциями".

Теги:   Дональд Трамп Ким Чен Ын КНДР США

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