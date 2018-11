Трамп заявил, что ответил на вопросы спецпрокурора Мюллера по российскому делу

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал письменные ответы на вопросы, подготовленные специальным прокурором Робертом Мюллером в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Как сообщает AP, Трамп заявил, что ответы на вопросы уже готовы, но еще не отправлены в офис Мюллера.

