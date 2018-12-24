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Трамп заявил, что остался один в Белом доме накануне Рождества

Вчера, 23:54
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Трамп ожидает решения о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что пребывает в одиночестве в Белом доме и ожидает решения по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

"Я абсолютно один (бедный я) сижу в Белом доме и ожидаю решения демократов о финансировании приграничной безопасности. Однажды решение демократов, которые не хотят заключать соглашение, обойдется нашей стране гораздо дороже, чем финансирование стены, о которой мы всем говорим. Безумие", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет Рождество в Вашингтоне из-за приостановки работы правительства США.

Напомним, что Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия о финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Как отмечалось, "шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений.

По словам лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелла, приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.

Теги:   Дональд Трамп Белый дом Мексика США

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