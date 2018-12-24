Трамп заявил, что остался один в Белом доме накануне Рождества
Президент США Дональд Трамп заявил, что пребывает в одиночестве в Белом доме и ожидает решения по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
"Я абсолютно один (бедный я) сижу в Белом доме и ожидаю решения демократов о финансировании приграничной безопасности. Однажды решение демократов, которые не хотят заключать соглашение, обойдется нашей стране гораздо дороже, чем финансирование стены, о которой мы всем говорим. Безумие", - заявил Трамп.
I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось, что Трамп проведет Рождество в Вашингтоне из-за приостановки работы правительства США.
Напомним, что Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия о финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Как отмечалось, "шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений.
По словам лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелла, приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.