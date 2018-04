Трамп заявил, что не знал о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о том, что в 2016 году его личный адвокат заплатил за молчание актрисе Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд).

Трамп сообщил, что не знает откуда его адвокат взял деньги для выплат актрисе.

