Трамп заявил, что хотел бы видеть женщину на посту постпреда в ООН

Трамп рассказал, кого хотел бы видеть в ООН вместо Никки Хейли

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы интересы США в ООН представляла женщина.

Об этом передает Reuters.

Трамп отметил, что в данный момент проводит собеседования с пятью кандидатами на должность постоянного представителя США в ООН.

"Мы выберем кого-нибудь в ближайшее время", - заявил Трамп.

9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.

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После этого Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН. Позже информация была опровергнута.

Также сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность предложить официальному представителю Государственного департамента США Хизер Нойерт стать постоянным представителем страны в ООН.