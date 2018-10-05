05 октября 2018, пятница

Трамп задумался над увольнением ответственной за создание космических войск США - СМИ

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Трамп недоволен работой Уилсон

Трамп недоволен работой Уилсон

Издание Foreign Policy сообщает, что президент США Дональд Трамп недоволен работой министра Военно-воздушных сил (ВВС) Хизер Уилсон, которая работает над созданием космических войск.

Издание считает, что Трамп может уволить Уилсон после промежуточных выборов в Конгресс.

Также наиболее вероятным из претендентов на пост Уилсон называется республиканец Майк Роджерс, который давно выступал за идею военного освоения космоса.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что формирование космических войск в качестве шестого рода войск завершится к 2020 году. По словам Пенса, Америка должна занять господствующее положение в космосе на фоне угроз со стороны Китая и России.

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что поддерживает создание шестого вида вооруженных сил – Космических войск, но против спешки в этом деле.

Позже сообщалось, что Министерство обороны США (Пентагон) потратит порядка 13 миллиардов долларов на создание космических войск.

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