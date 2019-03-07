Трамп забыл фамилию гендиректора Apple и назвал его Тим Эппл - видео Сегодня, 11:18 832 Цей матеріал також доступний українською LEAH MILLIS/REUTERS Трамп назвал главу Apple "Тимом Эпплом" LEAH MILLIS/REUTERS

Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его "Тим Эппл".

Инцидент произошел на совете при Министерстве труда и занятости в Белом доме, где Тим Кук выступал с докладом, сообщает The Verge.



Кук представил программу Everyone Can Code (Все могут программировать) и рассказал о планах ее внедрения в образовательную систему.

"Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл", - заявилл Трамп.