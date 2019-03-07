Трамп забыл фамилию гендиректора Apple и назвал его Тим Эппл - видео
Сегодня, 11:18
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Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его "Тим Эппл".
Инцидент произошел на совете при Министерстве труда и занятости в Белом
доме, где Тим Кук выступал с докладом, сообщает The Verge.
Кук представил программу Everyone Can Code (Все могут программировать) и рассказал о планах ее внедрения в образовательную систему.
"Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл", - заявилл Трамп.