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Трамп забыл фамилию гендиректора Apple и назвал его Тим Эппл - видео

Сегодня, 11:18
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Цей матеріал також доступний українською

LEAH MILLIS/REUTERS

Трамп назвал главу Apple "Тимом Эпплом"

Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его "Тим Эппл".

Инцидент произошел на совете при Министерстве труда и занятости в Белом доме, где Тим Кук выступал с докладом, сообщает The Verge.

Кук представил программу Everyone Can Code (Все могут программировать) и рассказал о планах ее внедрения в образовательную систему.

"Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл", - заявилл Трамп.

Теги:   Тим Кук США Дональд Трамп Apple

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