Трамп выразил соболезнование Папе Римскому в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам
Президент США Дональд Трамп пообщался с Папой Римским Франциском и выразил ему соболезнования в связи с пожаром, который произошел в соборе Парижской Богоматери.
"Только что провел отличную беседу с понтификом Франциском, выразив от лица народа США соболезнования в связи с ужасным и разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Предложил помощь и лучших американских экспертов в восстановлении здания", - заявил Трамп.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.
Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.
Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.