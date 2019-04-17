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Трамп выразил соболезнование Папе Римскому в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам

Вчера, 23:34
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Трамп выразил соболезнование Папе Римскому в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам - фото

REUTERS/Carlos Barria

Трамп пообщался с понтификом о трагедии в Париже

Президент США Дональд Трамп пообщался с Папой Римским Франциском и выразил ему соболезнования в связи с пожаром, который произошел в соборе Парижской Богоматери.

"Только что провел отличную беседу с понтификом Франциском, выразив от лица народа США соболезнования в связи с ужасным и разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Предложил помощь и лучших американских экспертов в восстановлении здания", - заявил Трамп.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. 

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

Теги:   Папа римский Собор Парижской Богоматери собор Нотр-Дам Дональд Трамп

Спецтема   Пожар в соборе Нотр-Дам

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