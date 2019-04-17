Трамп выразил соболезнование Папе Римскому в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам Вчера, 23:34 176 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Трамп пообщался с понтификом о трагедии в Париже REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп пообщался с Папой Римским Франциском и выразил ему соболезнования в связи с пожаром, который произошел в соборе Парижской Богоматери.

"Только что провел отличную беседу с понтификом Франциском, выразив от лица народа США соболезнования в связи с ужасным и разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Предложил помощь и лучших американских экспертов в восстановлении здания", - заявил Трамп.

Just had a wonderful conversation with @Pontifex Francis offering condolences from the People of the United States for the horrible and destructive fire at Notre Dame Cathedral. I offered the help of our great experts on renovation and construction as I did.... 17 апреля 2019 г.

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15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.

Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.