17 ноября 2018, суббота

Трамп вылетел в Калифорнию, где больше недели бушуют масштабные лесные пожары

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Трамп посетит Калифорнию впервые с начала пожаров

Трамп посетит Калифорнию впервые с начала пожаров

Президент США Дональд Трамп впервые с начала масштабных лесных пожаров вылетел в Калифорнию.

Как сообщает AP, глава Белого дома отправился в Калифорнию, чтобы собственными глазами увидеть "горе и опустошение, которые принес самый опасный за последние сто лет пожар в США".

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Калифорнии погиб 71 человек, еще 1011 считаются пропавшими без вести. 

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

 

 

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