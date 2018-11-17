Трамп вылетел в Калифорнию, где больше недели бушуют масштабные лесные пожары

Президент США Дональд Трамп впервые с начала масштабных лесных пожаров вылетел в Калифорнию.
Как сообщает AP, глава Белого дома отправился в Калифорнию, чтобы собственными глазами увидеть "горе и опустошение, которые принес самый опасный за последние сто лет пожар в США".
Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Калифорнии погиб 71 человек, еще 1011 считаются пропавшими без вести.
Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.
12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.
Смотрите также
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования