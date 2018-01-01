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Трамп определился с кандидатом на пост главы Минюста

Сегодня, 17:01
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Дональд Трамп определился с кандидатом на пост главы Минюста

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Минюста и генпрокурора кандидатуру Уильяма Барра, сообщает Reuters.

Барр уже занимал дожность генпрокурора при президенте Джордже Буше-старшем. 

Теперь кандидатуру Барра должен утвердить Сенат США.

Согласно законодательству США, генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции.

Предыдущий генеральный прокурор Джефф Сешнс подал в отставку в ноябре 2018 года по личной просьбе Трампа. И.о. генпрокурора стал начальник аппарата генерального прокурора Мэтт Уитэкер.

Сешнс неоднократно подвергался критике со стороны Трампа из-за решения передать расследование возможного сговора между штабом Трампа и Россией во время выборов 2016 года специальному прокурору Роберту Мюллеру.

 

Теги:   Дональд Трамп США

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