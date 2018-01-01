Трамп выдвинул Хизер Нойерт на пост посла США в ООН Сегодня, 16:50 131 Цей матеріал також доступний українською Хизер Нойерт возглавит делегацию США в ООН Фото: пресс-служба Госдепартамента США

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла США при ООН официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 7 декабря.

Объявляя о своем решении, Трамп назвал Нойерт "очень талантливой, умной и смышленой".

JUST IN: Pres. Trump tells reporters he will nominate State Dept. spokesperson Heather Nauert to serve as U.N. Ambassador.



"She's very talented, very smart, very quick, and I think she's going to be respected by all." https://t.co/D9uUwbWrba pic.twitter.com/bmSIXpWfmx 7 декабря 2018 г.

Кандидатуру Нойерт еще необходимо согласовать в Сенате США.

Хизер Нойерт была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США в апреле 2017 года. До госслужбы она работала на телевидении (ABC News и Fox News). После отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона ее повысили до заместителя секретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью.

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Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.