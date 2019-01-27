Трамп выделил из своей зарплаты $100 тысяч на борьбу с алкоголизмом
Президент США Дональд Трамп пожертвовал $100 тысяч со своей зарплаты на борьбу с алкогольной зависимостью людей.
Об этом сообщило The Hill.
"Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп пожертвовал $100 тысяч Национальному институту исследований злоупотребления алкоголем и алкоголизма, дочернему учреждению Национального института здоровья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что старший брат американского лидера Фред Трамп умер в 1981 году от алкоголизма. Сам же президент неоднократно называл это причиной того, почему он не пьет.
Читайте также: Трамп высмеял BuzzFeed на фоне массовых сокращений