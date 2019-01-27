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Трамп выделил из своей зарплаты $100 тысяч на борьбу с алкоголизмом

Сегодня, 08:09
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EPA

Трамп и сам не пьет

Президент США Дональд Трамп пожертвовал $100 тысяч со своей зарплаты на борьбу с алкогольной зависимостью людей.

Об этом сообщило The Hill.

"Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп пожертвовал $100 тысяч Национальному институту исследований злоупотребления алкоголем и алкоголизма, дочернему учреждению Национального института здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший брат американского лидера Фред Трамп умер в 1981 году от алкоголизма. Сам же президент неоднократно называл это причиной того, почему он не пьет.

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Теги:   США Алкоголизм Дональд Трамп

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