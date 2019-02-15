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Трамп введет режим ЧП, чтобы получить деньги на стену на границе с Мексикой - Белый дом

Сегодня, 08:00
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EPA

Трамп введет режим ЧП, чтобы получить деньги на стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп введет режим чрезвычайного положения в стране, чтобы получить деньги для строительства стены на границе с Мексикой в обход Конгресса.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

Она также отметила, что Трамп подпишет компромиссный проект госбюджета, который предотвратит возобновление шатдауна.

Ожидаемый режим ЧП не будет приостанавливать действие законов или вводить ограничения гражданских прав в США, но может позволить президенту получить средства на возведение стены без одобрения Конгресса, сообщает DW.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что не считает происходящее на границе с Мексикой чрезвычайным положением.

Она подчеркнула также, что в случае введения режима ЧП будут изучены все возможности противодействовать этому, включая юридические.

Ранее Сенат США утвердил законопроект о финансировании ряда министерств до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки правительства.

Напомним, с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Теги:   Чрезвычайное положение США Дональд Трамп

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