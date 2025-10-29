Трамп готовит встречу с лидерами Центральной Азии в Вашингтоне на следующей неделе (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе в Вашингтоне проведет встречу с лидерами пяти стран Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Об этом 28 октября сообщил источник Reuters .

Представитель Белого дома пока не комментировал это событие.

В запланированной на 6 ноября встрече примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, который недавно встречался с узбекскими официальными лицами в Ташкенте, отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на следующей неделе посетит Вашингтон и встретится с Трампом.

По его мнению, этот визит «должен подготовить почву для успешной встречи» между лидерами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в минувшие выходные, что также будет участвовать в саммите, и поблагодарил Трампа за приглашение в письме.

24 октября Трамп покинул Вашингтон, планируя пятидневную поездку в Малайзию, Японию и Южную Корею — свою первую поездку в регион с момента вступления в должность в январе.

Reuters писало, что во время поездки он планирует заключить торговые соглашения с лидером Китая Си Цзиньпином о взаимном снижении пошлин.

