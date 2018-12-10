Трамп всерьез опасается импичмента – СМИ
Президент США Дональд Трамп всерьез обеспокоен тем, что в отношении него запустят процедуру импичмента, когда контроль над Палатой представителей перейдет к Демократической партии, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Телеканал отмечает, что такую обеспокоенность Трамп выразил в разговоре со своими советниками.
Источники телеканала рассказали, что помощники президента США считают "единственной проблемой, которая может способствовать импичменту", предполагаемые финансовые нарушения во время избирательной кампании, связанные с выплатами бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна женщинам, которые заявляли о любовных связях с Трампом.
Ранее член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Недлер, который возглавит Юридический комитет Конгресса в январе 2019 года, заявил о возможности рассмотрения импичмента президента США Дональда Трампа.
Кроме того, член Палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме.